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Главная » Мир » СМИ: Задержанный за нападение на посетителей супермаркета в Гамбурге оказался исламистом
СМИ: Задержанный за нападение на посетителей супермаркета в Гамбурге оказался исламистом
Фото: соцсети

СМИ: Задержанный за нападение на посетителей супермаркета в Гамбурге оказался исламистом

Подозреваемый приехал в Германию в качестве беженца

28.07.17 68
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Задержанный в результате вооруженного нападения в Гамбурге мужчина оказался исламистом. Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает РБК-Украина.

"Преступник был известен властям Германии как исламист и был религиозно одет во время нападения", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, подозреваемый оказался палестинцем, который родился в Саудовской Аравии в 1991 году. Он приехал в Германию в качестве беженца и имел простую работу в Гамбурге.

Напомним, в одном из супермаркетов Гамбурга мужчина с ножом напал на людей, в результате чего погиб один человек и еще несколько человек получили ранения.

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