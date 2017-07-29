Трамп назначил министра внутренней безопасности США главой аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Джона Келли руководителем аппарата Белого дома.

"Мне приятно сообщить вам, что я только что назначил Джона Келли главой аппарата Белого дома", – написал Трамп в Twitter.

Таким образом, Келли, который до сих пор возглавлял министерство внутренней безопасности США, сменит Райнса Прибуса, который руководил аппаратом Белого дома с начала работы Трампа на посту президента. В последние недели Прибус был объектом критики со стороны президента и его окружения.

Как отметил Трамп в Twitter, Келли – "это выдающийся американец и сильный лидер. Он проделал впечатляющую работу во главе министерства внутренней безопасности. Он - настоящая "звезда" моей администрации".

При этом Трамп поблагодарил занимавшего пост главы аппарата Белого дома Прибуса за службу и преданность своей стране.

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По данным американских СМИ, Прибус, который ранее подвергся нападкам со стороны нового директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, подал в отставку 27 июля. Он заявил, что останется активным сторонником политики Трампа.

Агентство Reiters со ссылкой на источники пишет, что 67-летний генерал Келли выбран на пост главы аппарата, чтобы обеспечить дисциплину в Белом доме.

Скарамуччи, назначенный директором по коммуникациям неделю назад, в недавнем интервью назвал Прибуса "параноидальным шизофреником". Позже он написал в своем Twitter, что сожалеет об использовании "ярких выражений".

Отношения между двумя высокопоставленными сторонниками Трампа ухудшились после того, как Скарамуччи 26 июля написал в Twitter об утечке своих финансовых документов.

В своем сообщении, которое позднее было удалено, Скарамуччи отметил аккаунт Прибуса.

По данным СМИ, Прибус, наряду с ушедшим с поста пресс-секретаря Шоном Спайсером, выступал против назначения Скарамуччи на новую должность.

"Чистки среди высокопоставленных республиканцев в Белом доме идут полным ходом. По твитам и комментариям Трампа очевидно – он не считает, что Республиканская партия заботится о его интересах. Теперь он обособляется от партии", – считает корреспондент ВВС Энтони Зуркер.