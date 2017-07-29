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Главная » Мир » Трамп назначил министра внутренней безопасности США главой аппарата Белого дома

Трамп назначил министра внутренней безопасности США главой аппарата Белого дома

Трамп назначил министра внутренней безопасности США главой аппарата Белого дома
Джон Келли / Фото: washingtontimes.com

Джон Келли заменил Райнса Прибуса

29.07.17 80
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Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Джона Келли руководителем аппарата Белого дома.

"Мне приятно сообщить вам, что я только что назначил Джона Келли главой аппарата Белого дома", – написал Трамп в Twitter.

Таким образом, Келли, который до сих пор возглавлял министерство внутренней безопасности США, сменит Райнса Прибуса, который руководил аппаратом Белого дома с начала работы Трампа на посту президента. В последние недели Прибус был объектом критики со стороны президента и его окружения.

Как отметил Трамп в Twitter, Келли – "это выдающийся американец и сильный лидер. Он проделал впечатляющую работу во главе министерства внутренней безопасности. Он - настоящая "звезда" моей администрации".

При этом Трамп поблагодарил занимавшего пост главы аппарата Белого дома Прибуса за службу и преданность своей стране.

По данным американских СМИ, Прибус, который ранее подвергся нападкам со стороны нового директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, подал в отставку 27 июля. Он заявил, что останется активным сторонником политики Трампа.

Агентство Reiters со ссылкой на источники пишет, что 67-летний генерал Келли выбран на пост главы аппарата, чтобы обеспечить дисциплину в Белом доме.

Скарамуччи, назначенный директором по коммуникациям неделю назад, в недавнем интервью назвал Прибуса "параноидальным шизофреником". Позже он написал в своем Twitter, что сожалеет об использовании "ярких выражений".

Отношения между двумя высокопоставленными сторонниками Трампа ухудшились после того, как Скарамуччи 26 июля написал в Twitter об утечке своих финансовых документов.

В своем сообщении, которое позднее было удалено, Скарамуччи отметил аккаунт Прибуса.

По данным СМИ, Прибус, наряду с ушедшим с поста пресс-секретаря Шоном Спайсером, выступал против назначения Скарамуччи на новую должность.

"Чистки среди высокопоставленных республиканцев в Белом доме идут полным ходом. По твитам и комментариям Трампа очевидно – он не считает, что Республиканская партия заботится о его интересах. Теперь он обособляется от партии", – считает корреспондент ВВС Энтони Зуркер.

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