В Турции горел отель, пострадали туристы

Утром 29 июля в пятизвездочном отеле в турецкой Анталии произошел пожар. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Mynet.
Огонь вспыхнул около 8:00 в районе кухни одного из элитных отелей Кемера.
Сотрудникам отеля пришлось эвакуировать почти 400 отдыхающих, среди которых были иностранцы и турецкие граждане. Некоторых туристов эвакуировали через балкон.
В больницу доставили 14 человек, среди них четверо россиян и десять турок.
На место пожара прибыли несколько бригад пожарных.
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Как сообщает Hurriyet, гости отеля жаловались, что противопожарная система в отеле не работала. Также были заперты двери к пожарным лестницам.