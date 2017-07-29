В Турции горел отель, пострадали туристы

Пожар в турецком отеле / Фото из открытых источников

400 человек эвакуировали, 14 – попали в больницу

Утром 29 июля в пятизвездочном отеле в турецкой Анталии произошел пожар. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Mynet.

Огонь вспыхнул около 8:00 в районе кухни одного из элитных отелей Кемера.

Сотрудникам отеля пришлось эвакуировать почти 400 отдыхающих, среди которых были иностранцы и турецкие граждане. Некоторых туристов эвакуировали через балкон.

В больницу доставили 14 человек, среди них четверо россиян и десять турок.

На место пожара прибыли несколько бригад пожарных.

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Как сообщает Hurriyet, гости отеля жаловались, что противопожарная система в отеле не работала. Также были заперты двери к пожарным лестницам.