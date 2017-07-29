У берегов Крыма затонул сухогруз

Восемь членов экипажа спасены, одного пока не могут найти

Сухогруз Anda под флагом Того, потерпел крушение в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья аннексированного Крыма. На борту был экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Об этом сообщает Радио свобода.

Сухогруз перевозил 24 тысячи тонн пшеницы и вышел из порта Керчь, несмотря на штормовое предупреждение. Судно перевернулось в 40 километрах к югу от Алупки.

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Восемь членов экипажа спасены, еще одного ищут. Троих моряков обнаружили в шлюпке, остальных сняли со спасательного плота. Состояние спасенных пострадавших на данный момент удовлетворительное.

Через несколько часов после крушения судно полностью ушло под воду.