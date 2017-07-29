Лесные пожары бушуют в Испании, эвакуированы сотни людей

В центральном регионе Испании Кастилия-Ла-Манча второй день не удается взять под контроль масштабные лесные пожары. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Associated Press.

По данным местных властей, в связи с пожарами эвакуированы 300 человек. Это жители десяти небольших населенных пунктов и люди, которые разместились в кемпингах.

Огонь уничтожил более тысячи гектаров соснового леса.

Пожары вспыхнули в пятницу, 28 июля, и распространились на территории национального парка Лос-Кальрадес-дель-Рио-Мундо. На борьбу со стихией бросили 150 пожарных и 20 пожарных вертолетов.

Несмотря на то, что пожарные работали всю ночь, по состоянию на утро субботы огонь не удалось взять под контроль.