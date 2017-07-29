Страны юго-восточной Азии усилили сотрудничество из-за террористической угрозы

В этом регионе ИГИЛ может создать свой опорный пункт

Страны юго-восточной Азии договорились усилить сотрудничество в разведывательной и правоохранительной сфере из-за повышенной угрозы в регионе со стороны террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представители стран юго-восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии встретились в городе Манадо (Индонезия), чтобы разработать план противодействия опасности, которую представляет ИГИЛ, после того, как боевики оккупировали город Марави в южной части Филиппин.

В переговорах принимали участие представители Индонезии, Австралии, Малайзии, Филиппин, Брунея и Новой Зеландии.

На фоне потере позиций ИГИЛ в Сирии и Ираке, боевики могут создать опорный пункт в юго-восточной Азии. Участники переговоров договорились о расширении обмена информацией, сотрудничеству в области пограничного контроля, правовой реформы и противодействию использования боевиками социальных сетей для вербовки новобранцев.