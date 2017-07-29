США выразили России протест и "сильное разочарование"

Американская сторона использовала сразу два канала – на уровне глав зарубежных ведомств, а также посольства в Москве – для того, чтобы выразить свою позицию относительно объявления Россией ограничений для американских дипломатов. Об этом сообщило американское центральное издание The Washington Post, передает Укринформ.

"Мы выразили наше сильное разочарование и протест", – отметила по этому поводу пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Американская сторона выразила свою позицию во время телефонного звонка госсекретаря Рекса Тиллерсона министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Кроме того, это прозвучало во время разговора посла США в Москве Джона Теффта с заместителем главы российского МИДа Сергеем Рябковым. В то же время сам Госдепартамент воздержался от объявления официальных комментариев по этому вопросу.

Издание также приводит комментарий экс-посла США в России Джеймса Коллинза, а ныне представителя Фонда Карнеги за международный мир, относительно обострения в дипломатических отношениях между Москвой и Вашингтоном. По его словам, "льготный период" Путина для проверки возможностей улучшения отношений с США в период президентства Трампа завершился.

"Это, безусловно, негативное развитие для любых надежд на долгосрочное улучшение официальных отношений", – подчеркнул Коллинз. Он также отметил, что в Москве прекрасно понимают сигнал со стороны Конгресса в виде усиления санкций и осознают ограниченные возможности президента Трампа, который не сможет ничего изменить.

Напомним, Россия 28 июля объявила о введении ограничительных мер против американских дипломатов и дипломатических объектов США на своей территории. В частности, в Москве хотят сократить до 1 сентября количество работающих в РФ дипломатов и технических работников. Россия также прекращает использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и на даче в Серебряном бору.