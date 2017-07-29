В Румынии назвали неуместным оскорбительное высказывание Рогозина

Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну назвал неуместным оскорбительное высказывание вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина после отказа румынских авиационных служб дать добро на полет его самолета над территорией Румынии. Об этом сообщает Укринформ.

"Считаю абсолютно неуместным (высказывание Рогозина, – ред.), дабы не использовать другие слова", - заявил глава оборонного ведомства Румынии.

По его словам, "Румыния должна заниматься своими делами, обеспечить экономическое развитие страны, делать все возможное для обеспечения безопасности и предотвращения враждебных действий".

Накануне российский вице-премьер Рогозин, после отказа румынских авиационных служб дать добро на полет над территорией Румынии самолета, в котором он летел в Молдову, написал в социальных сетях: "Ждите ответа, гады".

В румынском МИДе, в свою очередь, заявили, что российские власти не согласовали заранее полет Рогозина, входящего в санкционный список ЕС.

Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://t.co/FC1C0wmBHp — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 июля 2017 г.

Напомним, визит Рогозина в Молдову был сорван в пятницу, 28 июля. Румыния отказалась пропускать в свое воздушное пространство самолет с вице-премьером РФ на борту.

Российский вице-премьер летел в Молдову на мероприятия в Приднестровье по приглашению президента Игоря Додона.

Правительство Молдовы неоднократно призывал Москву отказаться от участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.