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Главная » Мир » В Турции выпустили на свободу 7 оппозиционных журналистов

В Турции выпустили на свободу 7 оппозиционных журналистов

В Турции выпустили на свободу 7 оппозиционных журналистов
Освобожденные журналисты Cumhuriyet / Фото: Deutsche Welle

Четверо сотрудников газеты Cumhuriyet остаются за решеткой

29.07.17 114
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В Турции в субботу, 29 июля, после девяти месяцев предварительного заключения освободили семерых журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Производство по ним продолжается, но суд накануне позволил им вернуться домой. Следующее заседание по их делу назначено на 11 сентября.

Еще четверо сотрудников газеты остаются за решеткой. Среди них главный редактор издания Мурат Сабунчу и его директор Акин Аталай.

"Я думал, что буду очень счастливым, когда выйду на свободу, но сегодня я не могу сказать такого. К сожалению, четверо наших друзей до сих пор остаются за решеткой", – отметил один из выпущенных сотрудников издания, карикатурист Муса Карт.

Журналистов обвиняют в том, что они во время своей работы поддерживали группировки, которые в Турции считаются террористическими: Рабочую партию Курдистана (PПК), Революционную народно-освободительную партию-фронт (DHKP-C) и движение проповедника Фетхуллаха Гюлена, который сейчас проживает в США.

Напомним, 14 апреля сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность выдачи Германии задержанного в Стамбуле корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Ючель, которого Анкара обвиняет в "поддержке терроризма".

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