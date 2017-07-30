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Главная » Мир » Американские бомбардировщики уже летают над корейским полуостровом

Американские бомбардировщики уже летают над корейским полуостровом

Американские бомбардировщики уже летают над корейским полуостровом
Фото из открытых источников

США так ответили на испытание "Хвансон-14"

30.07.17 396
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Два американских бомбардировщика B-1B пролетели над Корейским полуостровом в ответ на недавние испытания ракет в КНДР.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Накануне КНДР заявила, что произвела успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая доказала свою способность поразить материковую часть Америки.

Власти Северной Кореи отметили, что это "серьезное предупреждение" для США.

Полет B-1B, проведенный в субботу, является прямым ответом на ракетное испытание и предыдущий запуск ракеты-носителя "Хвансон-14" 3 июля.

Напомним, Сеул предложил Пхеньяну возобновить переговоры.

 

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