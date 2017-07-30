К 2030 году понадобятся уже две Земли

Со 2 августа человечество будет жить "в долг"

Экологи рассчитали ежегодную границу допустимого использование ресурсов нашей планеты, которую люди постоянно нарушают.

В 2017 году эта граница - 2 августа.

Об этом сообщает Deutsche Welle , ссылаясь на исследования ученых.

В этом году люди используют все возобновляемые за год ресурсы Земли на 6 дней раньше, чем в прошлом.

Такие данные исследователям удалось получить благодаря методике, которую применяют ученые из Global Footprint Network в американском городе Окленд. Она измеряет возобновляемые ресурсы планеты и позволяет точно рассчитать день в году, с которого Земля уже не в состоянии восстановить потребленные человеком ресурсы - день, когда человечество начинает жить на планете в кредит.

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"Планета - это не интернет-магазин с бесконечными запасами товаров. Супермаркет под названием Земля опустел. Все, что мы потребим в этом году после 2 августа, украдено у будущих поколений. Задача политиков - не допустить этого", - говорит Кристоф Реттгерс из молодежного объединения экологов.

Как чисто математически подсчитали ученые, для удовлетворения запросов сегодняшнего требуется 1,7 планет Земля.

"Если мы не остановимся, то к 2030 году понадобятся уже две планеты, к 2050 году - целых три", - бьет тревогу Юрген Кирш из немецкого отделения Greenpeace.

Согласно подсчетам ученых, более 80 процентов населения планеты проживает в странах с неблагополучной экологической обстановкой. Причем эмиссия парниковых газов составляет большую часть - до 60% - от общего негативного воздействия на окружающую среду.

"И если удастся сократить эти выбросы хотя бы наполовину, то мы сможем подвинуть "границу возобновляемости" сразу на 3 месяца назад", - объясняет Матис Вакернагель из Global Footprint Network.

Напомним, Большому барьерному рифу уничтожение больше не грозит, – ЮНЕСКО.