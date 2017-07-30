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Главная » Мир » Канадец второй раз в жизни выиграл миллион в лотерею

Канадец второй раз в жизни выиграл миллион в лотерею

Канадец второй раз в жизни выиграл миллион в лотерею
Жюль Паран / Фото: AP

В прошлый раз удача улыбнулась Парану в 2008 году

30.07.17 174
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Пенсионер из Канады Жюль Паран выиграл в онлайн-лотерее 1 222 069 канадских долларов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на AP.

Хотя шансы сорвать джек-пот составляют 1:23 (по оценке компании Loto-Quebec), этот миллион стал для него вторым за последние девять лет. В прошлый раз удача улыбнулась Парану в 2008 году.  

Сам пенсионер объясняет свое везение лишь тем, что он, вероятно, родился под счастливой звездой. По его словам, азартные игры — одно из главных его увлечений, и прекращать участвовать в них он не собирается. На выигранные деньги пенсионер хочет построить себе новый дом.  

Напомним, Минфин разработал проект новых лицензионных условий для операторов рынка лотерей.

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