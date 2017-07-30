Канадец второй раз в жизни выиграл миллион в лотерею

В прошлый раз удача улыбнулась Парану в 2008 году

Пенсионер из Канады Жюль Паран выиграл в онлайн-лотерее 1 222 069 канадских долларов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на AP.

Хотя шансы сорвать джек-пот составляют 1:23 (по оценке компании Loto-Quebec), этот миллион стал для него вторым за последние девять лет. В прошлый раз удача улыбнулась Парану в 2008 году.

Сам пенсионер объясняет свое везение лишь тем, что он, вероятно, родился под счастливой звездой. По его словам, азартные игры — одно из главных его увлечений, и прекращать участвовать в них он не собирается. На выигранные деньги пенсионер хочет построить себе новый дом.

Напомним, Минфин разработал проект новых лицензионных условий для операторов рынка лотерей.