Кроме него, убиты еще шесть политиков

Во время антинаркотического рейда был убит мэр одного из городов на Филиппинах.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на AP.

В ходе рейда полиции был застрелен мэр города Озамиз Рейналдо Пароджиног. Кроме него, убиты еще шесть политиков.

Пароджиног был назван президентом Филиппин Родриго Дутерте одним из политиков, связанных с нелегальными поставками наркотиков. Его собирались арестовать, но Рейналдо Пароджиног открыл огонь по полицейским, завязалась перестрелка, в ходе которой он и погиб. По делу о поставках наркотиков задержана дочь убитого.

Напомним, гибель главы наркокартеля привела к массовым беспорядкам в Мехико.