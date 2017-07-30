Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Вашингтон созывает экстренное заседание Совбеза ООН по КНДР

Вашингтон созывает экстренное заседание Совбеза ООН по КНДР

Вашингтон созывает экстренное заседание Совбеза ООН по КНДР
Иллюстративное фото

США хотят обсудить возможные варианты ответа международного сообщества на нарушение Пхеньяном соответствующих резолюций ООН

30.07.17 252
100

США хотят созвать в понедельник экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить недавний запуск ракеты в КНДР.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на телеканал CBS.

США хотят обсудить возможные варианты ответа международного сообщества на нарушение Пхеньяном соответствующих резолюций ООН. 

При этом постпред США при ООН Никки Хейли пояснила журналистам, что официального запроса на экстренный созыв в Аппарат всемирной организации от Вашингтона не поступало.

Напомним, 29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты "Хвасон-14". Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является "строгим предупреждением для США".

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Американские бомбардировщики уже летают над корейским полуостровомСША выразили России протест и "сильное разочарование"Трамп назначил министра внутренней безопасности США главой аппарата Белого дома

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 20830
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1617
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 14982
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 5027
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 10261
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1555
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3898
  1. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 6093 / 23066
  2. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 2486 / 18336
  3. В Стамбуле ураган и град не помешали украинским пилотам посадить самолет 1615 / 2061
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 1484 / 10088
  5. Сыну народного депутата запретили выезд из страны за долги на сумму $40 млн 1451 / 1731
  6. Мода на чемоданах. 8 вещей, которые нужно взять с собой в отпуск 1297 / 3251
  7. В Берлине мужчина нашел под деревом килограмм золота 1271 / 1621
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 68 / 10088
  2. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 59 / 23066
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 16 / 18336
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 13 / 20830
  5. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 11 / 2665
  6. В Стамбуле ураган и град не помешали украинским пилотам посадить самолет 10 / 2061
  7. Картошка на крови. Как русские крестьяне с сатаной воевали 10 / 5512
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.