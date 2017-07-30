Вашингтон созывает экстренное заседание Совбеза ООН по КНДР

США хотят созвать в понедельник экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить недавний запуск ракеты в КНДР.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на телеканал CBS.
США хотят обсудить возможные варианты ответа международного сообщества на нарушение Пхеньяном соответствующих резолюций ООН.
При этом постпред США при ООН Никки Хейли пояснила журналистам, что официального запроса на экстренный созыв в Аппарат всемирной организации от Вашингтона не поступало.
Напомним, 29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты "Хвасон-14". Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является "строгим предупреждением для США".