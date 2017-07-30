Apple удалил из App Store в Китае VPN-приложения

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Techcrunch.

Провайдер ExpressVPN в своем блоге написал, что Apple удалила все подобные сервисы, включая приложение ExpressVPN.

В Apple заявили, что такие меры приняты в связи с тем, что в приложении компании содержится контент, который запрещен в Китае.

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Отмечается, что приложения можно скачать и в Китае, если завести аккаунт в App Store и не указывать Китай в качестве страны проживания.

В январе 2017 года власти Китая приняли закон, согласно которому VPN-сервисы, которые используются в стране, должны проходить обязательную сертификацию и не позволять получать доступ к заблокированному контенту.

Напомним, Apple может отложить поставки новых iPhone.