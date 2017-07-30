Сегодня исполняется 70 лет Арнольду Шварценеггеру. Актер, политик, бизнесмен и культурист, он добивался успеха во всех своих начинаниях.

Шварценеггеру прошел путь от простого спортивного тренера, ночевавшего в фитнес - клубе до "Терминатора", которая и сделала его всемирно известным.

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В марте этого года стало известно, что Шварценеггер задумывается об участии в выборах в сенат Конгресса США в 2018 году.

Напомним, Учитель не вырежет голую грудь из "Матильды".