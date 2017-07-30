В Грузии стартовали многонациональные военные учения с участием украинских военных

Всего в маневрах примут участие 3 тыс. человек и 500 единиц бронетехники

В Грузии 30 июля 2017 года стартовали многонациональные военные учения "Достойный партнер-2017" с участием трех тысяч военнослужащих и 500 единиц бронетехники из США, Великобритании, Украины, Турции, Словении и Армении. Об этом сообщает BBC-Украина.

Это самые крупные совместные учения Грузии и США в истории. Маневры начались на военной авиабазе "Вазиани" неподалеку от аэропорта Тбилиси.

Учения продлятся до 12 августа 2017 года. Предполагается, что их посетит вице-президент США Майк Пенс, который 31 июля прибудет в Грузию с двухдневным визитом.

Напомним, в сентябре пройдут украинско-американские учения Rapid Trident-2017.