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Главная » Мир » В Грузии стартовали многонациональные военные учения с участием украинских военных

В Грузии стартовали многонациональные военные учения с участием украинских военных

В Грузии стартовали многонациональные военные учения с участием украинских военных
Фото из открытых источников

Всего в маневрах примут участие 3 тыс. человек и 500 единиц бронетехники

30.07.17 34
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В Грузии 30 июля 2017 года стартовали многонациональные военные учения "Достойный партнер-2017" с участием трех тысяч военнослужащих и 500 единиц бронетехники из США, Великобритании, Украины, Турции, Словении и Армении. Об этом сообщает BBC-Украина.

Это самые крупные совместные учения Грузии и США в истории. Маневры начались на военной авиабазе "Вазиани" неподалеку от аэропорта Тбилиси.

Учения продлятся до 12 августа 2017 года. Предполагается, что их посетит вице-президент США Майк Пенс, который 31 июля прибудет в Грузию с двухдневным визитом.

Напомним, в сентябре пройдут украинско-американские учения Rapid Trident-2017.

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