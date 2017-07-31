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Главная » Мир » В Китае 90-летие вооруженных сил отметили масштабным парадом

В Китае 90-летие вооруженных сил отметили масштабным парадом

В Китае 90-летие вооруженных сил отметили масштабным парадом
Фото: EPA/UPG

40% показанных вооружений демонстрировались впервые

31.07.17 47
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30 июля прошел военный парад, посвященный 90-летию создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет DW.

Парад прошел не в Пекине, а на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия на полигоне Чжужихе. В нем приняли участие свыше 12 тыс. военнослужащих, 129 военных самолетов, 571 единица наземной техники. При этом более 40% показанных вооружений были продемонстрированы впервые. Среди них - новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG.

Парад принял председатель КНР Си Цзиньпин. Выступая перед солдатами, руководитель Китая заявил, что НОАК, днем создания которой считается 1 августа 1927 года, "способна победить всех захватчиков и защитить интересы Китая и его национальный суверенитет".

"Сегодня мы как никогда близки к цели великого возрождения китайской нации, и при этом мы как никогда в истории нуждаемся в строительстве могущественной народной армии", - заявил Си Цзиньпин.

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