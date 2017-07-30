В Сомали в бою с исламистами погибли 39 миротворцев

В регионе Нижняя Шабааме на юге Сомали боевики террористической группировки "Аль-Шабаб" напали на конвой миротворческой миссии Африканского союза (АМИСОМ), в результате чего погибли 39 миротворцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Засада превратилась в ожесточенную борьбу между "Аль-Шабааб" и АМИСОМ. Мы понимаем, что борьба продолжается", - сообщил офицер Хасан Мохамед.

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Абдиас Абу Мусаб, пресс-секретарь военной операции заявил, что в результате нападения погибли 39 солдат-миротворцев, включая командира.

Напомним, в результате нападения боевиков "Талибана" на военную базу в Афганистане в провинции Кандагар погибли по меньшей мере 26 афганских военных и 13 получили ранения.