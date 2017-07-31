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Главная » Мир » На Гавайях запретили пользоваться мобильными телефонами при переходе дороги
На Гавайях запретили пользоваться мобильными телефонами при переходе дороги
Фото: Itc

На Гавайях запретили пользоваться мобильными телефонами при переходе дороги

Нарушителей будут наказывать штрафом от 15 до 30 долларов

31.07.17 17
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Столица штата Гавайи Гонолулу стала первым крупным американским городом, который запретил пешеходам смотреть в мобильный телефон, писать сообщения и использовать цифровые устройства при переходе дороги. Об этом сообщает BBC Украина.

"Запрет в Гонолулу вступит в силу 25 октября, он призван снизить количество травм и смертей при "невнимательном передвижении", - говорится в сообщении.

Нарушителей, которые увлеченно будут смотреть в электронные приборы, включительно с ноутбуками и камерами, будут штрафовать на сумму от 15 до 35 долларов.

В случае повторения нарушения штраф будет расти до 99 долларов.

Наказывать не будут только за звонки в экстренные службы.

Постановление городской власти гласит, что "пешеход не может переходить улицу или шоссе, смотря в мобильное электронное устройство".

"Иногда мне хочется, чтобы нам не приходилось принимать некоторые законы, чтобы, возможно, верх брал здравый смысл. Но иногда нам не хватает здравого смысла", - заявил мэр города Кирк Колдуэлл.

По его словам, Гонолулу удерживает безутешное первенство среди крупных городов США по количеству сбитых людей при переходе дороги.

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