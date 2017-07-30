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Главная » Мир » В США провели испытания системы противоракетной обороны THAAD

В США провели испытания системы противоракетной обороны THAAD

В США провели испытания системы противоракетной обороны THAAD
Фото из открытых источников

Уже 15-е по счету

30.07.17 135
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Силы американской противоракетной обороны на северо-западном континентальном побережье успешно испытали новейшую систему Высотной зональной обороны на театре военных действий (THAAD), перехватив условную цель в виде баллистической ракеты.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

"Вооруженные силы США испытали систему высотной зональной обороны на Аляске, запустив баллистическую ракету над Тихим океаном. Ракета среднего радиуса действия была обнаружена, отслежена и перехвачена", - говорится в сообщении.

Испытания прошли в знак демонстрации возможностей американской системы ПРО после запуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты в направлении Японии два дня назад. Аналогичная система развернута также на территории Южной Кореи.

По словам директора Агентства США по противоракетной обороне генерал-лейтенанта Сэма Гривеса, испытания прошли в рамках усилия "преодолеть угрозу, пока она не выросла". При этом он не стал уточнять детали последнего теста. Генерал лишь заметил, что кроме успешного перехвата цели, "собранные данные позволят Агентству противоракетной обороны усилить систему THAAD".

Во время испытаний применялись процедуры, аналогичные действиям в реальном боевом сценарии. Нынешнее испытание является 15-м тестовым применением системы THAAD.

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