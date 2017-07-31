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Главная » Мир » США вернули Японии часть земли

США вернули Японии часть земли

США вернули Японии часть земли
Фото из открытых источников

Местные жители требуют полного вывода американской авиабазы Футэмма за пределы префектуры Окинава

31.07.17 198
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Соединенные Штаты вернули Японии четыре гектара земли в южной префектуре Окинава — часть территории, которую американцы используют в городе Гинован.

Здесь находится авиабаза корпуса морской пехоты США. По словам местных жителей, полеты конвертопланов представляют угрозу для населения. В итоге было принято решение перенести базу в район Хэноко.

Эксперты уверены, что возвращение земли — это попытка Соединенных Штатов показать, что процесс вывода войск наконец-то сдвинулся с мертвой точки.

Как передает агентство Kyodo, на которое ссылаются мировые СМИ, местные жители и власти требуют полного вывода американской авиабазы Футэмма за пределы префектуры Окинава.

Напомним, жителям Окинавы заплатят 264 миллиона долларов за шум от американских самолетов.

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https://www.dobovo.com/ru/
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