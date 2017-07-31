США вернули Японии часть земли

Соединенные Штаты вернули Японии четыре гектара земли в южной префектуре Окинава — часть территории, которую американцы используют в городе Гинован.

Здесь находится авиабаза корпуса морской пехоты США. По словам местных жителей, полеты конвертопланов представляют угрозу для населения. В итоге было принято решение перенести базу в район Хэноко.

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Эксперты уверены, что возвращение земли — это попытка Соединенных Штатов показать, что процесс вывода войск наконец-то сдвинулся с мертвой точки.

Как передает агентство Kyodo, на которое ссылаются мировые СМИ, местные жители и власти требуют полного вывода американской авиабазы Футэмма за пределы префектуры Окинава.

Напомним, жителям Окинавы заплатят 264 миллиона долларов за шум от американских самолетов.