Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Инфографика В Германии сняли запрет на доступ Газпрома к газопроводу в обход Украины

Инфографика В Германии сняли запрет на доступ Газпрома к газопроводу в обход Украины

<span class="label red">Инфографика</span> В Германии сняли запрет на доступ Газпрома к газопроводу в обход Украины
Фото из открытых источников

Решение Еврокомиссии снова вступило в силу 

31.07.17 862
600

Суд Дюссельдорфа постановил, что причин для ограничения доступа Газпрома к немецкому газопроводу Opal нет, отвергнув иск польских компаний.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Reuters.

Таким образом, решение Еврокомиссии о снятии запрета на доступ Газпрома к мощностям Opal снова вступило в силу и будет действовать до более подробного решения.

Суд также сообщил, что истцам не удалось доказать необратимый ущерб, который якобы возникал от доступа Газпрома к мощностям Opal.

Отметим, Газопровод Opal мощностью 36 млрд кубометров соединяет морской газопровод "Северный поток" с Германией и Чехией. Газопровод дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. 

Напомним, что в октябре 2016 года Еврокомиссия сняла запрет на возможность использования Газпромом мощностей газопровода Opal, по которому российский газ поставляется в Германию и Чехию.

Но польские компании PGNiG и PGNiG Supply & Trading обжаловали это решение через иск в европейский Суд общей юрисдикции в Люксембурге, который приостановил решение Еврокомиссии в декабре 2016 года.

После этого прокачка газа по газопроводу Opal, мощностью 36 млрд кубометров в год, сократилась почти на треть в начале 2017 года.

6
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Юнкер собрался положить конец "пищевому апартеиду"Варшава обвинила Еврокомиссию в шантажеЕврокомиссия пригрозила лишить Польшу права голоса

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 2962
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 2927
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 879
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 19592
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 4173
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 24001
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 23426
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 20420 / 23426
  2. Мода на чемоданах. 8 вещей, которые нужно взять с собой в отпуск 4079 / 5396
  3. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 2911 / 3358
  4. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 2542 / 6154
  5. К 2030 году понадобятся уже две Земли 2201 / 2522
  6. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 2113 / 19592
  7. Враги мужчин. 5 вещей, убивающих эрекцию 2024 / 2397
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 153 / 23426
  2. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 14 / 3358
  3. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 13 / 24001
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 11 / 21071
  5. К 2030 году понадобятся уже две Земли 10 / 2522
  6. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 9 / 19592
  7. В Соломенской РГА можно оформить биометрический паспорт 6 / 1036
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.