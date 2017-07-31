Решение Еврокомиссии снова вступило в силу

Суд Дюссельдорфа постановил, что причин для ограничения доступа Газпрома к немецкому газопроводу Opal нет, отвергнув иск польских компаний.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Reuters.

Таким образом, решение Еврокомиссии о снятии запрета на доступ Газпрома к мощностям Opal снова вступило в силу и будет действовать до более подробного решения.

Суд также сообщил, что истцам не удалось доказать необратимый ущерб, который якобы возникал от доступа Газпрома к мощностям Opal.

Отметим, Газопровод Opal мощностью 36 млрд кубометров соединяет морской газопровод "Северный поток" с Германией и Чехией. Газопровод дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины.

Напомним, что в октябре 2016 года Еврокомиссия сняла запрет на возможность использования Газпромом мощностей газопровода Opal, по которому российский газ поставляется в Германию и Чехию.

Но польские компании PGNiG и PGNiG Supply & Trading обжаловали это решение через иск в европейский Суд общей юрисдикции в Люксембурге, который приостановил решение Еврокомиссии в декабре 2016 года.

После этого прокачка газа по газопроводу Opal, мощностью 36 млрд кубометров в год, сократилась почти на треть в начале 2017 года.