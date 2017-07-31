Массовый побег заключенных произошел в Алабаме

12 заключенных совершили побег из тюрьмы округа Уокер в штате Алабама.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на телеканал Fox News.
Отмечается, что шестерых беглецов уже удалось задержать, остальные по-прежнему остаются на свободе.
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Двое из преступников, которых пока не поймали, отбывали наказание за покушение на убийство, еще двое — за преступления, связанные с наркотиками.Младшему из них 19 лет, старшему — 30.
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