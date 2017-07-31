В Индии задержана самая большая партия наркотиков в истории

В водах Аравийского моря недалеко от западного штата Индии Гуджарат правоохранители изъяли с задержанного судна груз с 1,5 тоннами героина.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС.

По словам представителя ВМС Индии Д. К. Шарма, это стало самым большим грузом наркотиков, изъятым индийскими правоохранителями на сегодняшний день.

Стоимость контрабандного груза оценивается в 550 млн долларов США.

"В самой Индии существует большая проблема с героиновой зависимостью в северном штате Пенджаб, граничащей с Пакистаном. По данным исследований, более 860 тысяч мужчин в этом штате в возрасте от 15 до 35 лет принимают тот или иной вид наркотиков, а героиновую зависимость из них имеют около 53%", - отмечает агентство.

Индия является частью транзитного маршрута наркоторговли из-за близости к Афганистану, который является крупнейшим в мире производителем опиума – основного ингредиента героина.

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