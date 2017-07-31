Пенс сообщил о возможности появления Patriot в Эстонии

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность размещения в Эстонии систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом в интервью телекомпании ERR рассказал премьер-министр Эстонии Юрий Ратас, сообщает DW.
Впрочем, по словам эстонского премьера, точное место и время размещения систем не обсуждалось.
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"Мы говорили о предстоящих маневрах российских войск. Вблизи эстонской границы... и как Эстония, Соединенные Штаты и НАТО должны мониторить их и обмениваться информацией", - отметил Ратас.
Напомним, в Эстонии российскому шпиону дали 5 лет тюрьмы.