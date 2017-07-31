В Вашингтоне занялись разработкой санкций против Пекина, - СМИ

Окончательный вариант проекта санкций можно ожидать уже на этой неделе

Советники президента США Дональда Трампа разрабатывают ограничительные меры в отношении Китая.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Politico.

По данным издания, окончательный вариант проекта санкций против Пекина можно ожидать уже на этой неделе. Они могут коснуться ограничений в торговле и других экономических мер воздействия. Как отмечается, сам Трамп склоняется к планам ввести квоты или тарифы на импорт стали из Китая, но источники издания подчеркивают, что меры коснутся не только стали.

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Как отмечается в статье, американские власти неоднократно жаловались, как публично, так и за закрытыми дверями, что Китай ведет недобросовестную торговую политику.

Напомним, в Китае 90-летие вооруженных сил отметили масштабным парадом.