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Главная » Мир » Шотландцы забеспокоились о судьбе своего виски после Brexit

Шотландцы забеспокоились о судьбе своего виски после Brexit

Шотландцы забеспокоились о судьбе своего виски после Brexit
Фото из открытых источников

Отрасль приносит Шотландии ежегодно 4 миллиарда фунтов дохода

31.07.17 124
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Правительство Шотландии призвало Великобританию законодательно защитить шотландское виски после Brexit. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на The Independent.

Министр экономики Шотландии Кит Браун письменно обратился к британскому правительству с призывом к защите производства шотландского виски.

Отрасль приносит Шотландии ежегодно 4 миллиарда фунтов дохода, и закрепленное в ЕС определение виски ("скотч") защищает продажи от подобной продукции.

"Кроме того, что это ключевая часть нашей культуры и идентичности, сфера производства виски обеспечивает рабочими местами около 20 000 человек", – заявил министр.

"США четко дали понять в ходе обсуждения трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, что они поддержат ослабление определения виски, которое откроет рынок для ряда продуктов, которые в настоящее время не соответствуют этому стандарту", ​​– добавил он.

Шотландия таким образом предлагает Британии сохранить законодательное определение виски, которое применяется в ЕС, и после Brexit.

Напомним, исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что авиасообщение между Великобританией и Евросоюзом может быть отменено на месяцы после Brexit в том случае, если не будут переподписаны соглашения об авиаперевозках с Европой.

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