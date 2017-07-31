В РФ нет столько американских дипломатов, сколько хочет выслать Путин, – экс-посол США

Если анонсированные Россией санкции реальные, то россиянам следует ожидать неделями, а то и месяцами получения виз на приезд в США

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Майкл Макфол сомневается, что в России есть 755 дипломатов США. Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что именно такое количество американцев из дипучреждений должны перестать работать в РФ, передает УНИАН.

"У нас нет 755 американских дипломатов в России", – написал он.

На замечание журналиста Эндрю Рота о том, что многие из этих сотрудников – вспомогательный персонал, а не дипломаты, Макфол вспомнил: "Когда я был там, у нас не было столько американцев во всем посольстве".

"Если эти сокращения реальные, россиянам следует ожидать неделями, а то и месяцами получения виз на приезд в США", – написал также он.

We dont have 755 American diplomats in Russia. https://t.co/KpgZMdCODP — Michael McFaul (@McFaul) 30 июля 2017 г.

Are we sure 755 Americans will be leaving? We didn't have that many Americans in the entire embassy when I was there . https://t.co/80rTZU7OP4 — Michael McFaul (@McFaul) 30 июля 2017 г.

If these cuts are real, Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://t.co/YbyWsUJNJS — Michael McFaul (@McFaul) 30 июля 2017 г.

Напомним, 29 декабря 2016 года в администрации президента США Барака Обамы приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытие двух дипмиссий РФ в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве и вероятное вмешательство Кремля в избирательную кампанию.

Администрация Обамы отметила, что дипломатические особняки в Нью-Йорке и Мэриленде использовались российским персоналом для целей, связанных с разведкой.

Президент России Владимир Путин после этого заявил, что не намерен осуществлять зеркальные меры, поскольку надеется улучшить отношения с США после прихода в Белый Дом нового президента Дональда Трампа.

30 июля 2017 Россия ввела санкции против США, потребовав, чтобы к 1 сентября было сокращено количество работающих в РФ американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.Кроме того, российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.