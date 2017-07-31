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Главная » Мир » Немцы уже не верят своим автоконцернам

Немцы уже не верят своим автоконцернам

Немцы уже не верят своим автоконцернам
Иллюстративное фото

Это грозит ущербом для имиджа торговой марки "Made in Germany"

31.07.17 164
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Более половины опрошенных жителей Германии - 53% - перестали доверять немецким автомобилестроителям.

Об этом свидетельствуют опубликованные газетой Bild am Sonntag данные социологического опроса, проведенного по заказу издания институтом изучения общественного мнения Emnid, пишет Deutsche Welle.

Только 5% респондентов считают концерны VW, Audi, BMW и другие заслуживающими доверия. 39% опрошенных думают, что они "более-менее заслуживают доверия", 3% не определились со своим мнением или не дали ответа на этот вопрос. 75% респондентов хотели бы, чтобы жестче правительство реагировало на нарушение автопроизводителями своих обязательств и правил.

Федеральный министр транспорта Германии Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) в интервью Bild am Sonntag подчеркнул, что падение доверия к немецким автомобилестроителям грозит ущербом для имиджа торговой марки "Made in Germany". По его словам, автомобильная индустрия несет огромную ответственность за то, чтобы исправить допущенные ошибки и восстановить доверие.

Напомним, появились первые фото и видео серийной модели Tesla Model 3.

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