Немцы уже не верят своим автоконцернам

Более половины опрошенных жителей Германии - 53% - перестали доверять немецким автомобилестроителям.

Об этом свидетельствуют опубликованные газетой Bild am Sonntag данные социологического опроса, проведенного по заказу издания институтом изучения общественного мнения Emnid, пишет Deutsche Welle.

Только 5% респондентов считают концерны VW, Audi, BMW и другие заслуживающими доверия. 39% опрошенных думают, что они "более-менее заслуживают доверия", 3% не определились со своим мнением или не дали ответа на этот вопрос. 75% респондентов хотели бы, чтобы жестче правительство реагировало на нарушение автопроизводителями своих обязательств и правил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Машины на бензине и дизеле запретят продавать в Великобритании

Федеральный министр транспорта Германии Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) в интервью Bild am Sonntag подчеркнул, что падение доверия к немецким автомобилестроителям грозит ущербом для имиджа торговой марки "Made in Germany". По его словам, автомобильная индустрия несет огромную ответственность за то, чтобы исправить допущенные ошибки и восстановить доверие.

Напомним, появились первые фото и видео серийной модели Tesla Model 3.