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Главная » Мир » Германия пригрозила США ответными мерами на санкции против России

Германия пригрозила США ответными мерами на санкции против России

Германия пригрозила США ответными мерами на санкции против России
Иллюстрация из открытых источников

Новые санкции могут угрожать энергетической безопасности Германии

31.07.17 69
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Министр экономики Федеративной республики Германия Бригитте Цюприс пригрозила Соединенным Штатам Америки ответными мерами на санкции в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает DW.

"Американцы не могут штрафовать немецкие предприятия за то, что те занимаются бизнесом в другой стране. Мы считаем, что это противоречащим международному праву. Конечно, мы не хотим торговой войны, но важно, чтобы Европейская комиссия теперь рассмотрела контрмеры", – заявила Цюприс.

Правительство Германии и бизнесмены заявили, что новые санкции, принятые в этом месяце Палатой представителей США, могут помешать немецким компаниям работать над проектами трубопроводов, которые, по их мнению, необходимы для энергетической безопасности Германии.

Напомним, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки посредством санкций", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

28 июля американский Сенат подавляющим числом голосов поддержал законопроект о введении новых антироссийских санкций.

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