У посольства Ирака в Кабуле прогремело несколько взрывов

Данных о погибших в результате нападения пока нет

У посольства Ирака в столице Афганистана Кабуле после нескольких взрывов началась стрельба. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные местной полиции, передает Европейская правда.

Инцидент произошел в районе Шоу-е Ноу на северо-западе города.

Полиция подтвердила афганским СМИ, что произошел взрыв, однако не предоставила больше деталей.

По информации агентства AFP, которое ссылается на источники среди сил безопасности, перед посольством Ирака в Кабуле смертник совершил взрыв.

"Мы услышали два взрыва у иракского посольства, часть здания была повреждена", – сообщил Al Jazeera очевидец Моссен Негара.

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Ответственность за нападение смертника на иракское посольство в столице Афганистана Кабуле взяла террористическая организация "Исламское государство". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, связанное с террористами.