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Главная » Мир » Свободный въезд граждан ЕС в Великобританию закончится в марте 2019 года
Свободный въезд граждан ЕС в Великобританию закончится в марте 2019 года
Фото: europe1.fr

Свободный въезд граждан ЕС в Великобританию закончится в марте 2019 года

Обновленный документ о правах европейцев в Британии уже подготовлен

31.07.17 25
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Свободный въезд граждан Европейского Союза в Великобританию прекратится в марте 2019 года, когда островная страна выйдет из состава блока. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные агентство Reuters с комментарием представителя британского премьера Терезы Мэй.

"Свободное движение закончится в марте 2019", – заявил пресс-секретарь и добавил, что правительство Терезы Мэй уже подготовило предложения по правам, которые граждане стран-членов Европейского Союза будут иметь после Brexit на территории Великобритании.

Спикер добавил, что "было бы неправильно предполагать, что свободное движение будет продолжаться так, как он происходит сейчас".

Напомним, 23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против – 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

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