Свободный въезд граждан ЕС в Великобританию закончится в марте 2019 года

Свободный въезд граждан Европейского Союза в Великобританию прекратится в марте 2019 года, когда островная страна выйдет из состава блока. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные агентство Reuters с комментарием представителя британского премьера Терезы Мэй.

"Свободное движение закончится в марте 2019", – заявил пресс-секретарь и добавил, что правительство Терезы Мэй уже подготовило предложения по правам, которые граждане стран-членов Европейского Союза будут иметь после Brexit на территории Великобритании.

Спикер добавил, что "было бы неправильно предполагать, что свободное движение будет продолжаться так, как он происходит сейчас".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Париж начал говорить с Лондоном языком Маргарет Тэтчер

Напомним, 23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против – 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.