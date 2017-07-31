В Британии суд запретил открывать уголовное дело против экс-премьера Блэра за войну в Ираке

Высокий суд Лондона отказался открывать уголовное дело против бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра за вторжение британской армии в Ирак в 2003 году, передает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Обвинения против Блэра, который находился на посту премьера Британии в 2003 году, выдвинул экс-глава штаба армии Ирака Абдул-Вахид Шаннан ар-Рибат, который намеревался выдвинуть такие же обвинения экс-главе МИД Британии Джеку Стро и бывшему генпрокурору лорду Голдсмиту.

Однако, как сообщает Independent, у Блэра в отношении войны в Ираке есть иммунитет от уголовного преследования на основании решения суда от 2016 года, который постановил, что при открытии уголовного дела против экс-премьера придется раскрыть сведения, охраняемые законом о государственной тайне.

В итоге Высокий суд Лондона отказал в открытии дела против Блэра.