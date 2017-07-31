В Австрии мужчина получил 12 лет тюрьмы за отрицание убийств евреев нацистами

За сравнение мусульман с паразитами он должен заплатить 1440 евро штрафа

В Австрии суд приговорил к 12 месяцам заключения мужчину, который заявлял, что массовые убийства нацистами евреев в газовых камерах - выдуманная евреями история. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Associated Press.

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Также мужчине присудили штраф в размере 1440 евро за то, что он назвал мусульман "паразитами".

Напомним, во время президенстских выборов во Франции временный лидер партии "Национальный фронт" Жан-Франсуа Жальк ушел в отставку после подозрений в отрицании Холокоста.