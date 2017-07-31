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Главная » Мир » СМИ: Испания мешает экстрадиции Фирташа в США

СМИ: Испания мешает экстрадиции Фирташа в США

СМИ: Испания мешает экстрадиции Фирташа в США
Дмитрий Фирташ / Фото: dmitryfirtash.com

Суд по испанскому ордеру на экстрадицию в Австрии еще даже не начался

31.07.17 45
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Испания выдала ордер на арест украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, что усложняет экстрадицию бизнесмена в Соединенные Штаты Америки. Об этом передает DW.

В Испании Фирташа называют главой преступной группировки, которая занималась отмыванием денег, и требуют его экстрадиции. США уже три года добиваются экстрадиции Фирташа, обвиняя его в коррупции.

После решения Высшего земельного суда Вены о разрешении на экстрадицию Фирташа в США, испанский ордер является единственной причиной, почему Штаты не могут заполучить украинского бизнесмена.

"В случае, когда существуют два параллельных запроса на экстрадицию от разных стран, решение кому выдавать подозреваемого принимает министр юстиции. Сначала он должен дождаться решения суда по экстрадиции - как по запросу одной страны, так и относительно другой. Однако, если судебное решение об экстрадиции Фирташа в США уже есть, то суд в испанском деле еще не начинался", - пишет издание.

Вместо двух месяцев, отведенных европейским законодательством на рассмотрение ордеров из других стран ЕС, испанский ордер на Фирташа суд не рассматривает уже восемь месяцев.

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