Дуда официально ветировал два закона о судебной реформе

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на два закона о судебной реформе, которые ранее одобрил парламент. Документы направлены. Об этом сообщает пресс-служба главы польского государства, передает УНИАН.

"Президент отказался подписать закон от 12 июля 2017 года о внесении изменений в закон о Государственном совете судопроизводства, а также некоторых других законов и передал его Сейму на повторное рассмотрение", - сказано в сообщении.

Дуда наложил вето на два законопроекта из трех - о немедленном роспуске Верховного суда и наделении Сейма полномочиями назначать судей Национального судебного совета. Третий законопроект, по которому Минюст Польши получил право назначать судей общей юрисдикции, президент подписал.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законов о реформе судопроизводства - закон об устройстве судов общей юрисдикции.