США хотят выдавить российский газ с европейского рынка, - МИД ФРГ

Зигмар Габриэль выразил надежду, что Дональд Трамп не будет вводить санкции в отношении РФ

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает, что одобренные Сенатом США санкции против России идут вразрез с европейскими интересами.

При этом, он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп предотвратит введение его страной санкций в отношении России в их нынешней форме, сообщает DW.

"Мы… рады тому, что американский президент еще не решил, как он собирается поступить. У него есть возможность обсудить эти санкции с нами, учитывая европейские интересы… Мы, как европейцы, настаиваем, чтобы здесь не было действий в ущерб европейским интересам ", - заявил Габриэль.

По его словам, одобренные Сенатом США, противоправными, а также обвинил Вашингтон в смешении политических и экономических интересов.

Он считает, что США хотят выдавить российский газ с европейского рынка, чтобы освободить место для американского.

Габриэль считает оптимальным совместный подход США и Европы к санкционной политике в отношении России.

Напомним, Германия пригрозила США ответными мерами на санкции против России.