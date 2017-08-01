Распад Bitcoin произойдет сегодня в 14:50

Самая известная криптовалюта мира, сегодня разделится, рядом с Bitcoin появится новая криптовалюта - Bitcoin Cash.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Ethereum World News.

Раздел криптовалют произойдет из-за того, что пул китайских майнеров не согласился с параметрами нового обновления, которое увеличит вычислительный блок с 1 до 2 мегабайт. Вычислительная мощность "мятежников" большая, и им просто невыгодно плыть в одной лодке с массой мелких иностранных майнеров.

Новую валюту уже назвали Bitcoin Cash, в ней предусматривается увеличение максимального объема блока до 8 мегабайт. При этом размер блока может варьироваться в зависимости от потребностей конкретного пользователя.

Также создатели новой системы утверждают, что она лучше защищена от хакерских атак.

Сегодня в 14:50 по киевскому времени цепочка блокчейн удвоится и появятся две альтернативные линии Bitcoin.

Напомним, первый в мире биткоин-банк открылся в Вене.