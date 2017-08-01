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Главная » Мир » Британский пранкер разыграл верхушку администрации Белого дома

Британский пранкер разыграл верхушку администрации Белого дома

Британский пранкер разыграл верхушку администрации Белого дома
Иллюстрация из открытых источников

Жертвами розыгрыша стали Том Боссерт, Энтони Скарамуччи и Джон Хантсман

01.08.17 637
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Британский пранкер разыграл несколько чиновников Белого дома, отправляя им письма от имени коллег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Жертвами розыгрыша кибермошенника стал советник президента по разведке и контртерроризму Том Боссерт, директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи и новый посол США в России Джон Хантсман.

Пранкер переписывался с Боссертом от имени зятя президента Джареда Кушнера, пригласив его на вечеринку в конце августа. Боссерт в итоге не только ответил на приглашение, но и прислал мошеннику адрес своей личной почты.

"Было бы здорово, если бы вы смогли это сделать, я обещаю продовольствие, по крайней мере, сопоставимого качества, с тем, что мы ели в Ираке. Должен быть отличный вечер", – сказа Боссерт.

Со Скарамуччи, который накануне ушел со своего поста, пранкер переписывался от имени экс-главы аппарата Белого дома Рейнса Прибуса. Ему удалось спровоцировать Скарамуччи на обмен колкостями, учтя непростые отношения между двумя чиновниками.

Также мошенник переписывался от имени сына президента Эрика Трампа с Хантсманом. А с самим Эриком от имени его брата Дональда. Однако сын президента оказался единственным, кому удалось разоблачить пранкера. В ответном письме сын Трампа написал, что передаст полученное электронное письмо в правоохранительные органы.

Напомним, в середине июля российские пранкеры разыграли министра энергетики США Рика Перри, позвонив ему от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Во время 22-минутного разговора пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров обсудили с Рикком Перри проблему кибератак, решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения и рассказали о новом топливе, изготовленном из алкоголя и органического удобрения (навоза).

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