Британский пранкер разыграл верхушку администрации Белого дома

Британский пранкер разыграл несколько чиновников Белого дома, отправляя им письма от имени коллег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Жертвами розыгрыша кибермошенника стал советник президента по разведке и контртерроризму Том Боссерт, директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи и новый посол США в России Джон Хантсман.



Пранкер переписывался с Боссертом от имени зятя президента Джареда Кушнера, пригласив его на вечеринку в конце августа. Боссерт в итоге не только ответил на приглашение, но и прислал мошеннику адрес своей личной почты.

"Было бы здорово, если бы вы смогли это сделать, я обещаю продовольствие, по крайней мере, сопоставимого качества, с тем, что мы ели в Ираке. Должен быть отличный вечер", – сказа Боссерт.



Со Скарамуччи, который накануне ушел со своего поста, пранкер переписывался от имени экс-главы аппарата Белого дома Рейнса Прибуса. Ему удалось спровоцировать Скарамуччи на обмен колкостями, учтя непростые отношения между двумя чиновниками.



Также мошенник переписывался от имени сына президента Эрика Трампа с Хантсманом. А с самим Эриком от имени его брата Дональда. Однако сын президента оказался единственным, кому удалось разоблачить пранкера. В ответном письме сын Трампа написал, что передаст полученное электронное письмо в правоохранительные органы.

Напомним, в середине июля российские пранкеры разыграли министра энергетики США Рика Перри, позвонив ему от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Во время 22-минутного разговора пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров обсудили с Рикком Перри проблему кибератак, решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения и рассказали о новом топливе, изготовленном из алкоголя и органического удобрения (навоза).