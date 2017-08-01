Трамп скоро подпишет закон о новых санкциях против России

США желают их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения РФ взятых на себя обязательств

Президент США Дональд Трамп собирается подписать закон о введении санкций против России, и для их отмены теперь потребуется выполнение Москвой своих обязательств.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, который сейчас находится в Тбилиси, сообщают мировые СМИ.

При этом Пенс добавил: "Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств. Однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном".

Напомним, ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль высказал мнение, что прежде, чем подписывать закон об антироссийских санкциях, он посоветуется с европейцами.