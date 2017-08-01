Google решил блокировать рекламу в своем браузере

Тестовую версию Chrome Canary можно загрузить в Google Play, но она нестабильна

Тестовая версия сборки браузера Chrome для Android получила функцию блокировки рекламы.

Функция доступна в последнем обновлении тестовой версии браузера под названием Chrome Canary и в перспективе появится в стабильной версии.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на TechCrunch.

Для того, чтобы активировать эту функцию, необходимо зайти в настройки приложения и найти меню "Реклама" в разделе "Настройки сайта". В описании опции говорится, что она блокирует объявления на сайтах с навязчивой рекламой.

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Пользователи, которые опробовали новую функцию, отмечают, что она блокирует, к примеру, всплывающие объявления и баннеры с обратным отсчетом.

Тестовую версию Chrome Canary можно загрузить в Google Play, но она нестабильна, рекомендована только для разработчиков и опытных пользователей.

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