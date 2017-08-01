В Африке будут служить более двух тысяч китайских военных

Китай открыл свою первую зарубежную военную базу в Джибути.
По данным агентства Синьхуа, на которое ссылаются мировые СМИ, базу построили для участия китайских военных в миротворческих операциях в регионе, а также для оказания гуманитарной помощи в Африке и Западной Азии. Также на ней будут проводиться военные учения.
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В общей сложности на ней будет служить более двух тысяч военных. Китай отправил первых военнослужащих на базу 11 июля.
Напомним, в Китае 90-летие вооруженных сил отметили масштабным парадом.