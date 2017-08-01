Повар из Сургута получил 17 лет за провоз гашиша на Бали

Жителя Сургута Романа Калашникова, задержанного в Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков, приговорили к 17 годам лишения свободы.

Об этом сам россиянин написал на своей странице в социальной сети.

"Предприговор, который мне огласил прокурор 10 июля, составил 20 лет. Судьи, приняв во внимание некоторые факты, решили снизить меру пресечения и приговорить меня к 17 годам лишения свободы, — сообщил он.

При этом россиянин не станет подавать на апелляцию: по его словам, "дело могло закончиться смертной казнью", поэтому шансы на смягчение приговора в его случае буквально мизерные. Кроме того, работа с адвокатами потребует дополнительных затрат, а Роман Калашников уже, по его собственному признанию, спустил на услуги защитников 20 тысяч долларов.

"Я очень рад, что эта история с судом закончилась и теперь можно выдохнуть и собраться с мыслями. Большое спасибо всем, кто поддерживал меня, тем, кто верил мне и в меня... Берегите себя", — обратился Роман к своим подписчикам.

Отметим, российский повар из Сургута Роман Калашников был задержан в апреле 2017 года во время прибытия на индонезийский остров Бали. С собой у него был целый чемодан с упаковками зубной пасты.Пограничники обнаружили, что вместо пасты внутри был спрессованный гашиш. За контрабанду наркотического вещества россиянину грозила смертная казнь.

Калашников ожидал приговора четыре месяца. За это время он успел открыть в индонезийской тюрьме собственный ресторан.

Напомним, в Индии задержана самая большая партия наркотиков в истории.