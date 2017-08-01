Иран пожаловался в Совбез ООН на новые санкции США

Иран подал жалобу в Совет безопасности Организации объединенных наций из-за новых санкций Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на спикера парламента Ирана, передает РБК-Украина.

"Иран пожаловался Совбезу ООН на санкции, введенные США в отношении Ирана в июле, заявив, что они нарушили ядерную сделку Тегерана с крупными государствами", – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, ядерная сделка, подписанная в 2015 году Ираном и шестью государствами, включая США, привела к снятию большинства санкций против Тегерана в обмен на приостановку его ядерной программы.

Наблюдательный орган Ирана по ядерной сделке оценил новые санкции США и решил, что они противоречат пунктам соглашения.

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"Иран подал жалобу в Совет безопасности ООН за нарушение ядерной сделки со стороны США", – резюмировал спикер иранского парламента.

Напомним, 18 июля США ввели новые санкции против физических лиц и компаний Ирана из-за участия в разработке баллистических ракет.