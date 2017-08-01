В Московском суде при попытке к бегству застрелили пятерых подсудимых, - СМИ

В здании Мособлсуда произошла стрельба во время процесса над членами "банды GТА", которых обвиняют в совершении серии кровавых убийств автомобилистов. По предварительным данным, убиты пять из девяти членов преступной группировки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Сообщается, что пятеро подсудимых напали на сопровождавших их полицейских, завладели табельным оружием и пытались скрыться.

"Находившиеся в тот момент в здании суда сотрудники Сергиево-Посадского ОМОНа Главного управления Росгвардии по Московской области пытались обезвредить вооруженных преступников, но те открыли по ним огонь. В ходе огневого контакта все злоумышленники были нейтрализованы. Ранение получили один конвоир и один сотрудник ОМОН", — говорится в сообщении.

Напомним, что так называемая банда ГТА орудовала в 2012–2014 годах преимущественно на юге Подмосковья в окрестностях трассы «Дон» и держала в страхе миллионы автомобилистов. Всего банде вменяется 15 эпизодов нападений, в результате которых погибли 17 человек.