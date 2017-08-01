Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Московском суде при попытке к бегству застрелили пятерых подсудимых, - СМИ
В Московском суде при попытке к бегству застрелили пятерых подсудимых, - СМИ
Фото из открытых источников

В Московском суде при попытке к бегству застрелили пятерых подсудимых, - СМИ

Члены "банды GТА" забрали оружие у конвоиров и пытались скрыться

01.08.17 197
100

В здании Мособлсуда произошла стрельба во время процесса над членами "банды GТА", которых обвиняют в совершении серии кровавых убийств автомобилистов. По предварительным данным, убиты пять из девяти членов преступной группировки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Сообщается, что пятеро подсудимых напали на сопровождавших их полицейских, завладели табельным оружием и пытались скрыться.

"Находившиеся в тот момент в здании суда сотрудники Сергиево-Посадского ОМОНа Главного управления Росгвардии по Московской области пытались обезвредить вооруженных преступников, но те открыли по ним огонь. В ходе огневого контакта все злоумышленники были нейтрализованы. Ранение получили один конвоир и один сотрудник ОМОН", — говорится в сообщении.

Напомним, что так называемая банда ГТА орудовала в 2012–2014 годах преимущественно на юге Подмосковья в окрестностях трассы «Дон» и держала в страхе миллионы автомобилистов. Всего банде вменяется 15 эпизодов нападений, в результате которых погибли 17 человек.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В центре Ивано-Франковска расстреляли автомобильПутин объединил Фонд национального благосостояния с РезервнымВ РФ нет столько американских дипломатов, сколько хочет выслать Путин, – экс-посол США

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3184
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3217
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 914
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 21017
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 4845
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 25000
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 29642
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 10605 / 29642
  2. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 7254 / 8065
  3. Украинца, который вслепую посадил самолет в Стамбуле, зовут летать в Москву 4623 / 5302
  4. Распад Bitcoin произойдет сегодня в 14:50 3596 / 4133
  5. Два российских танкера ушли с молотка в Украине 2322 / 2723
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 2266 / 2584
  7. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 1828 / 21017
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 78 / 29642
  2. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 28 / 2584
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 14 / 21017
  4. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 14 / 8065
  5. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 9 / 25000
  6. В Германии сняли запрет на доступ Газпрома к газопроводу в обход Украины 8 / 1498
  7. Зарплата военных должна быть не ниже зарплат госслужащих, - Турчинов 8 / 1911
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.