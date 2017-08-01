Трамп готов воевать с КНДР, - сенатор

Президент США Дональд Трамп допускает возможность войны с КНДР, если Пхеньян не прекратит разработку баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки на дальние расстояния. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"Он (Трамп, - ред.) сказал мне об этом (о возможности войны с КНДР, - ред.). Я ему верю. Если бы я был на месте Китая, я тоже поверил бы ему и предпринял бы какие-то действия в связи с этим", - заявил Грэм.

По его словам, Трамп пообещал, что не позволит КНДР получить межконтинентальную баллистическую ракету, которая сможет способствовать ядерному удару по США.

"Если будет война, чтобы остановить Ким Чен Ына, она будет там (в КНДР, - ред.). Если тысячи умрут, они умрут там. Они не умрут здесь. Трамп сказал мне об этом в лицо", - добавил Грэм.

Напомним, 29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты "Хвасон-14". Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является "строгим предупреждением для США".