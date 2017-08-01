В Афганистане прогремел взрыв в мечети: погибли 20 человек

Теракт произошел в западном Герате на границе с Ираном

В Афганистане произошел взрыв в шиитской мечети, в результате которого погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел в западном Герате на границе с Ираном. В результате взрыва в больницу Герата доставили не менее 20 тел погибших.

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Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за теракт.

По данным Associated Press, в нападении участвовали двое боевиков, один из которых подорвал себя у входа в мечеть. Второй участник нападения открыл огонь по верующим, которые находились в мечети.

Напомним, 24 июля в Кабуле возле дома афганского политика, хазарейского лидера Мухаммеда Могакка прогремел мощный взрыв. Погибли 35 человек.