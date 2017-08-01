Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Германии открыли дело против экс-депутата Бундестага за поездки в оккупированный Крым

В Германии открыли дело против экс-депутата Бундестага за поездки в оккупированный Крым

В Германии открыли дело против экс-депутата Бундестага за поездки в оккупированный Крым
Фото из открытых источников

Йорга Таусса подозревают в нарушении санкций Евросоюза

01.08.17 308
200

Немецкая прокуратура начала расследование в отношении экс-депутата Бундестага Йорга Таусса за посещение Крыма и нарушение санкций Европейского союза, передает издание РБК-Украина со ссылкой на SWR.

Расследование в отношении Таусса начала прокуратура Карлсруэ. Сам бывший немецкий депутат подтвердил данную информацию, а также проведение обысков. Расследование началось после запроса Министерства экономики Германии, которое полагает, что Таусс мог нарушить антироссийские санкции, связанные с аннексией Крыма.

Таусс возглавляет организацию West-Ost-Gesellschaft (WOG) в Баден-Вюртемберге, которая ранее занималось поездками в Крым.

Информацию о расследовании прокомментировал глава МИД Украины Павел Климкин.

"Ездить в Крым не стоит, а организовывать групповые поездки - преступно. Немецкий экс-депутат Таусс убедился на себе. Важный прецедент для судопроизводства ФРГ и всего ЕС. Есть решение ЕС и санкции. Они работают. А кто будет нарушать - ответит перед законом", - отметил он.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Украина передаст в ЕСПЧ графики вторжения войск РФИран пожаловался в Совбез ООН на новые санкции СШАКрымчанина Балуха оккупанты хотят посадить на 5 лет

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3223
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3283
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 923
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 21333
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 4997
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 25157
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 30310
  1. Украинца, который вслепую посадил самолет в Стамбуле, зовут летать в Москву 5180 / 5759
  2. Распад Bitcoin произойдет сегодня в 14:50 3898 / 4352
  3. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 2690 / 3232
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 2573 / 30310
  5. Два российских танкера ушли с молотка в Украине 2509 / 2843
  6. В Минсоцполитики рассказали, кому в первую очередь повысят пенсии 2361 / 2659
  7. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 2159 / 2469
  1. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 35 / 3232
  2. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 19 / 30310
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 18 / 21333
  4. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 16 / 1400
  5. Зарплата военных должна быть не ниже зарплат госслужащих, - Турчинов 9 / 2151
  6. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 8 / 2469
  7. Центризбирком оценил стоимость проведения парламентских выборов в 1,8 млрд грн 8 / 270
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.