В Германии открыли дело против экс-депутата Бундестага за поездки в оккупированный Крым

Немецкая прокуратура начала расследование в отношении экс-депутата Бундестага Йорга Таусса за посещение Крыма и нарушение санкций Европейского союза, передает издание РБК-Украина со ссылкой на SWR.

Расследование в отношении Таусса начала прокуратура Карлсруэ. Сам бывший немецкий депутат подтвердил данную информацию, а также проведение обысков. Расследование началось после запроса Министерства экономики Германии, которое полагает, что Таусс мог нарушить антироссийские санкции, связанные с аннексией Крыма.

Таусс возглавляет организацию West-Ost-Gesellschaft (WOG) в Баден-Вюртемберге, которая ранее занималось поездками в Крым.

Информацию о расследовании прокомментировал глава МИД Украины Павел Климкин.

"Ездить в Крым не стоит, а организовывать групповые поездки - преступно. Немецкий экс-депутат Таусс убедился на себе. Важный прецедент для судопроизводства ФРГ и всего ЕС. Есть решение ЕС и санкции. Они работают. А кто будет нарушать - ответит перед законом", - отметил он.