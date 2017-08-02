В Лос-Анджелесе мужчина открыл огонь возле здания консульства Китая, а затем совершил самоубийство.
Выстрелы раздались, когда дипучреждение было еще закрыто.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
После этого мужчину обнаружили мертвым в машине. Отмечается, что мужчина скончался от огнестрельного ранения, которое нанес сам себе.
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По данным китайского государственного информагентства Xinhua, нападавшим был мужчина в возрасте около 60 лет с азиатской внешностью.
Отмечается, что он совершил по меньшей мере 17 выстрелов.
Напомним, польские консульства в Украине возобновили работу.