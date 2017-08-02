В Лос-Анджелесе мужчина открыл огонь возле здания консульства Китая, а затем совершил самоубийство.

Выстрелы раздались, когда дипучреждение было еще закрыто.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

После этого мужчину обнаружили мертвым в машине. Отмечается, что мужчина скончался от огнестрельного ранения, которое нанес сам себе.

По данным китайского государственного информагентства Xinhua, нападавшим был мужчина в возрасте около 60 лет с азиатской внешностью.

Отмечается, что он совершил по меньшей мере 17 выстрелов.

Напомним, польские консульства в Украине возобновили работу.